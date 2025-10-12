نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة شرم الشيخ للسلام غدًا.. مشاركة أكثر من 20 زعيمًا لإحلال السلام في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف مصر غدًا الاثنين قمة دولية في مدينة شرم الشيخ، تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، بمشاركة زعماء وقادة من أكثر من عشرين دولة حول العالم، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قادة العالم المشاركون في القمة



من أبرز القادة المشاركين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد أن الاتفاق سيجلب السلام للشرق الأوسط بأسره وليس لغزة وحدها، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي سيحضر لمتابعة القمة قبل عودته إلى مقر الأمم المتحدة يوم الأربعاء.

كما سيشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سيلتقي شركاء إقليميين لمناقشة خطوات تنفيذ الاتفاق، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي سيؤكد على استمرار التنسيق الدولي لتطبيق المرحلة التالية، بما يشمل نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غزة.

كما يشارك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب وزراء خارجية ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، قطر، الإمارات، السعودية، باكستان، وإندونيسيا.

الخطوات المستقبلية لتنفيذ خطة السلام



تأتي القمة بعد اتفاق غير مباشر بين إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى بوساطة مصرية، قطرية، وتركية، بمشاركة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وستركز المداولات على ضمان استمرارية وقف إطلاق النار، إعادة بناء البنية التحتية لغزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، بعد أن أودت الحرب بحياة آلاف الفلسطينيين والمدنيين الإسرائيليين على حد سواء.