نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تعيين الفنان ياسر جلال عضوًا في مجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الجريدة الرسمية في عددها رقم (41) "تابع"، صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 575 لسنة 2025 بتعيين مجموعة من الشخصيات العامة في مجلس الشيوخ، ومن بينهم الفنان المعروف ياسر جلال، ليكون أحد الأعضاء الجدد في المجلس.

جلسة افتتاحية لمجلس الشيوخ واستقبال الأعضاء الجدد

من المقرر أن يؤدي الأعضاء المعينون، بما فيهم الفنان ياسر جلال، اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، تمهيدًا لبدء أعمال الدورة الجديدة، والتي تتضمن مناقشة عدد من القوانين والسياسات العامة المهمة.

وتأتي هذه التعيينات في إطار تعزيز مشاركة المجتمع المدني والشخصيات العامة في الحياة السياسية، بما يساهم في إثراء النقاش الوطني والتشريعي في مصر.

أهمية مشاركة الفنانين في العمل البرلماني

تعد مشاركة شخصيات من عالم الفن والثقافة مثل ياسر جلال خطوة مهمة لتعزيز التواصل بين البرلمان وجماهير المجتمع، وإبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه الشخصيات المؤثرة في دعم المبادرات الثقافية والاجتماعية والتشريعية.

وتؤكد المصادر أن مشاركة الفنانين في مجلس الشيوخ تهدف إلى نقل هموم المجتمع المختلفة والمساهمة في صياغة سياسات عامة تتوافق مع تطلعات المواطنين.