نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسى ينتصر للمرأة بتعيين 12 سيدة في مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة جديدة لدعم وتمكين المرأة المصرية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين 12 سيدة ضمن قائمة الأعضاء المعيّنين بمجلس الشيوخ لعام 2025.

وتجاوز هذا العدد الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون رقم 141 لسنة 2020، والذي يُلزم بتخصيص 10% على الأقل من المقاعد للنساء ضمن قائمة المائة عضو المعينين من قبل رئيس الجمهورية.

تطبيق القانون بمنح مساحة أكبر للمرأة

تنص المادة (28) من القانون ذاته على أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخابات، على أن يُخصص من بينهم ما لا يقل عن 10 سيدات.

إلا أن الرئيس السيسي منح المرأة المصرية مساحة أكبر للتمثيل والتأثير، باختياره 12 سيدة ضمن قائمة المعينين، ليعكس حرص الدولة على تمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

القرار جزء من رؤية شاملة لتمكين المرأة

يأتي هذا القرار تتويجًا لجهود الدولة لتعزيز دور المرأة في القيادة وصنع القرار، وتجسيدًا لرؤية الرئيس السيسي التي منحت المرأة مناصب بارزة في الحكومة، البرلمان، والهيئات الوطنية المختلفة، ما يعكس التزام مصر بتعزيز المشاركة النسائية على جميع المستويات.

أسماء السيدات المعيّنات بمجلس الشيوخ 2025:

سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر

ميرال جلال محمود فهمي الهريدي

أماني عبد العزيز محمد فاخر

غادة أحمد محمد البدوي أحمد

تيسير محمود دهيم محمد

مروة محمود السيد قنصوة

نورهان السيد عبد الحميد الشيخ

أميرة سمير نعيم تاوضروس

مروة محمد توفيق واعر سيف

ريم حسين أحمد فؤاد الصاوي

سحر السيد أحمد محمد

داليا السيد أحمد السيد الأتربي