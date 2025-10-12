نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الدكتورة سحر نصر تنضم رسميًا لمجلس الشيوخ المصري ضمن تعيينات الـ 100 عضو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قرارًا بتعيين 100 عضو جديد بمجلس الشيوخ، من بينهم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة وأمين عام بيت الزكاة والصدقات، وذلك في إطار تعزيز مشاركة الخبرات الاقتصادية والمجتمعية في الحياة البرلمانية.

مسيرة مهنية متميزة في الاقتصاد والاستثمار

تُعد الدكتورة سحر نصر واحدة من أبرز الخبيرات الاقتصاديات في مصر والعالم، حيث حصلت على:

درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1985

درجة الماجستير عام 1990

الدكتوراه في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2002

بدأت مسيرتها المهنية في البنك الدولي كخبيرة اقتصادية في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشغلت منصب مديرة البرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

الدور الوزاري والإنجازات الاقتصادية

في عام 2015 تولت وزارة التعاون الدولي، ثم أصبحت وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي في 2017، حيث كان لها دور محوري في صياغة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وفي العام نفسه، اختارتها مجلة فوربس ضمن أقوى 10 سيدات في القطاع الحكومي بالعالم العربي، تقديرًا لإسهاماتها الاقتصادية والقيادية.

الخبرة الأكاديمية والمجتمعية

عملت الدكتورة سحر نصر أستاذة للاقتصاد في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وألقت محاضرات في عدد من الجامعات المرموقة، كما شاركت في المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.

وفي مارس 2024، تم تعيينها أمينًا للاستثمار والشؤون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية، لتعزز مساهمتها في دعم السياسات التنموية والاقتصادية في مصر.

انضمامها لمجلس الشيوخ وأهميته

تأتي عضوية الدكتورة سحر نصر في مجلس الشيوخ ضمن قائمة الشخصيات التي تمثل الخبرة والكفاءة، لتعزز الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وتساهم في دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، ضمن الدورة الجديدة التي تضم 100 عضو جديد.