نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يعزي أمير قطر لوفاة عدد من "منتسبي الديوان الأميري" بشرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وإلى حكومة قطر وشعبها الكريم، في وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري، في حادث مروري أليم بمدينة شرم الشيخ.

ويضرع شيخ الأزهر إلى المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جنَّاته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسُّلوان، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.