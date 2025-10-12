نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أيام من وفاة والده.. نجل الدكتور أحمد عمر هاشم يُعين بمجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين نجل الدكتور أحمد عمر هاشم عضوًا في مجلس الشيوخ ضمن قائمة الأعضاء المعينين للعام 2025، بعد أيام قليلة من وفاة والده. ويأتي هذا التعيين في إطار قرارات رئيس الجمهورية لتكريم القيادات والعائلات التي ساهمت في العمل العام والخدمة الوطنية.

إبراز الجهود والمكانة الوطنية

ويُعد الدكتور أحمد عمر هاشم من الشخصيات البارزة في مجال التعليم والسياسة، وقد ترك بصمة واضحة في المجتمع قبل وفاته، وهو ما يعكس حرص الدولة على استمرار دور عائلته في الحياة العامة.

وقد أكد مراقبون أن هذا التعيين يمثل تقديرًا لإسهامات الأسرة في المجالات العلمية والسياسية، ويتيح للجيل الجديد الاستمرار في خدمة الوطن والمواطنين من خلال البرلمان.

دعم استمرارية المشاركة السياسية

ويعكس هذا القرار حرص الدولة على استمرارية المشاركة السياسية للأسر التي أسهمت في مسيرة التنمية الوطنية، وتمكين الكفاءات الجديدة من المساهمة في التشريع واتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل مصر، بما يضمن توازنًا بين الخبرة والجيل الجديد داخل مجلس الشيوخ.