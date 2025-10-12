نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال الخطة الأستثمارية للتطوير والرصف بطريق جسر ترعة المنصورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال الخطة الأستثمارية للتطوير والرصف بطريق جسر ترعة المنصورية باتجاه قرية المنصورية بطول 2.5 كم وطريق ترعة فهمي من طريق المنصورية في أتجاه محور الضبعة الأستثمارية بطول 2.5 كم بتركيب بلاط الأنترلوك لعدد 13 شارع بمتفرعات منطقتي الأوقاف والسد.

وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة بالمرور الميداني المستمر علي مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف وتركيب بلاط الانترلوك بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

وشدد نائب محافظ الجيزة، على ضرورة الالتزام بأعلي معايير الجودة في التنفيذ والمتابعة لمعدلات الأداء وفق الجدول الزمني المحدد لضمان سرعة الإنجاز.

كما التقي الشهابي، بعدد كبير من المواطنين وأستمع إلى آرائهم ومطالبهم مؤكدا علي حرص المحافظة علي التواصل المستمر مع المواطنين للوقوف علي آرائهم ومتطلباتهم والعمل علي تلبيتها.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، المركز التكنولوجي بمجلس مدينة منشأة القناطر لمتابعة أنتظام سير العمل بملف التصالح علي مخالفات البناء مشددا بالأسراع في معدلات الانجاز مع العمل في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، ونجويى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة ومحمد نصحي ممثل مديرية الطرق بالمحافظة، ومسؤولي شركات مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة والكهرباء والشركات المنفذة للأعمال.

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.32 PM (1)

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.32 PM

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.33 PM (1)

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.33 PM (2)

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.33 PM (3)

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.33 PM (4)

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.33 PM (5)

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.33 PM

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.34 PM (1)

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.34 PM (2)

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.34 PM (3)

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.34 PM (4)

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.34 PM (5)

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.34 PM

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.35 PM (1)

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.35 PM (2)

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.35 PM (3)

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.35 PM (4)

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.35 PM (5)

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.35 PM

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.36 PM (1)

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.36 PM (2)

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.36 PM (3)

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.36 PM (4)

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.36 PM

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.37 PM (1)

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.37 PM (2)

WhatsApp Image 2025-10-12 at 1.29.37 PM (3)