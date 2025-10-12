نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي ووزير العمل لرئاسة مصر مجلس منظمة العمل العربية للعام الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى السيد محمد جبران - وزير العمل، وحكومة مصر وشعبها الكريم، بمناسبة إعادة انتخاب جمهورية مصر العربية رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية للدورة 103 للعام الثاني على التوالي.

ويؤكد وزير الأوقاف أن هذا الفوز المستحق يُجسّد الثقة الدولية في الدور المصري الرائد، ويعكس المكانة الرفيعة التي تحتلها مصر في المحافل الإقليمية والدولية، بفضل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدبلوماسية المصرية الرشيدة.

وأضاف أن فوز معالي وزير العمل محمد جبران بهذا المنصب الرفيع يُعد امتدادًا للدور الريادي لمصر في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون بين الأشقاء، وترسيخ القيم الحضارية والإنسانية التي تميز الأمة المصرية.

واختتم وزير الأوقاف تهنئته بالدعاء بأن يوفق الله وزير العمل في مهمته الجديدة، وأن يحفظ مصرنا الغالية، ويرفع شأنها، ويزيدها رفعةً ومجدًا بين الأمم.