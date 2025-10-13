نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة السلام بشرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد قمة السلام بمدينة شرم الشيخ، التي تُعقد اليوم الاثنين برئاسة مشتركة بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتستضيف القمة، التي تحمل عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام"، أكثر من 20 من قادة ورؤساء دول العالم، وسط آمال دولية في أن تسهم جهود السلام في إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي انعقاد القمة في ظل توافد الزعماء الدوليين على شرم الشيخ، حيث من المقرر أن تبحث القمة مسارات السلام الدائم، التهدئة، إطلاق سراح الأسرى، وتسهيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مع التركيز على دعم الاستقرار الإقليمي ونبذ العنف.