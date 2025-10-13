نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قمة شرم الشيخ للسلام تبدأ بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت قبل قليل فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.

وتُعقد القمة بمناسبة التوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وسط أجواء دولية تشهد تنسيقًا مكثفًا لدعم جهود إحلال السلام وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ويشارك في القمة الرؤساء والقادة من أبرز الدول، إلى جانب ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، لمناقشة مسارات السلام الدائم، إطلاق سراح الأسرى، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وتستمر القمة اليوم مع توقيع الاتفاقيات ولقاءات ثنائية بين القادة، في خطوة تاريخية لتأكيد الدور المصري في إرساء السلام والاستقرار الإقليميين.