نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع جهود خفض الانبعاثات والتحول الأخضر المستدام في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة جهود تنفيذ إجراءات خفض الانبعاثات والتحول الأخضر المستدام، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالبيئة والطاقة والتنمية الصناعية، من بينهم مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بالإضافة إلى وزراء قطاع الأعمال والصناعات والتصدير، ومسؤولي البيئة والطاقة.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة جهود التحول الأخضر في جميع القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على تمكين الصناعات التصديرية من الالتزام بالمعايير البيئية الدولية لضمان استدامة الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا.

وأشار الاجتماع إلى عدد من الإجراءات العملية لتحقيق التحول الأخضر، منها:

وضع معايير للشركات والمصانع المصدرة للاستفادة من الدعم المالي والتقني لتحويل خطوط إنتاجها إلى صديقة للبيئة.

إجراء زيارات ميدانية لتقييم الجاهزية الفنية والبيئية للتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج.

تقديم الدعم الفني للشركات لحساب البصمة الكربونية، ورفع الوعي البيئي، وتحفيز الاستثمارات الخضراء.

منح حوافز التصنيع الأخضر وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن جهود الحكومة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة والصادرات المصرية، ودعم انتقال الاقتصاد الوطني نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، مع التركيز على إزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة، واعتماد تكنولوجيات الإنتاج النظيف.

وتأتي هذه الخطوات في إطار التوجهات الدولية للتحول الأخضر المستدام، بما يعزز مكانة مصر على خريطة التنمية البيئية العالمية ويحقق استدامة النمو الاقتصادي مع حماية البيئة.