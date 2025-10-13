نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يتصل بالرئيس السيسي ويتفقان على مشاركة نتنياهو وأبو مازن في قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تواجده في إسرائيل، تناول خلاله الجانبان الترتيبات النهائية الخاصة بانعقاد قمة شرم الشيخ للسلام التي تستضيفها مصر اليوم بمشاركة واسعة من قادة وزعماء العالم.

وخلال الاتصال، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس السيسي، حيث تم الاتفاق على حضور كل من نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) فعاليات القمة، في خطوة اعتبرها مراقبون إشارة قوية إلى رغبة الأطراف في بدء صفحة جديدة من الحوار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيسان السيسي وترامب، خلال الاتصال، أهمية البناء على الزخم الدولي الحالي لدعم مسار السلام، واستثمار النجاح في إنهاء الحرب بقطاع غزة كفرصة لإعادة إطلاق عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ اليوم قمة تاريخية بعنوان "قمة شرم الشيخ للسلام"، برئاسة مشتركة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب، وبمشاركة أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، لبحث سبل ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط ودعم الحلول الدبلوماسية للنزاعات في المنطقة.