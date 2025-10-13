نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير المياه الأردني: الأردن أفقر دول العالم مائيًا بمتوسط 60 مترًا مكعبًا للفرد سنويًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس رائد أبو السعود، وزير المياه والري بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن الأردن تُعد أفقر دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من المياه، إذ لا يتجاوز متوسط حصة الفرد 60 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام جهود الدولة في إدارة مواردها المائية.





جاء ذلك خلال الجلسة رفيعة المستوى بعنوان “التزامات المنطقة العربية تجاه مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.. الاستثمار في المياه”، والمنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة الثامن للمياه.





وأوضح أبو السعود أن نحو 97% من الشعب الأردني تصلهم المياه في منازلهم، مشيرًا إلى أن ندرة المياه دفعت الأردن إلى تعلم “فن إدارة المياه” والتعامل بكفاءة عالية مع كل الموارد المتاحة، لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطن رغم محدودية المصادر المائية مثل الأمطار والأنهار.





وأكد الوزير أهمية التعاون مع القطاع الخاص في مواجهة التحديات المائية، موضحًا أن الأردن نفذ عددًا من المشروعات الناجحة بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه متاحة، كما تسعى الدولة إلى تطوير مشروعات جديدة لزيادة كفاءة الاستخدام وتعزيز الأمن المائي.





ويعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.

ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويًا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.

وتركز أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.