نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئاسة المصرية: مشاركة الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الرئاسة المصرية، في بيان عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ للسلام، التي تهدف إلى ترسيخ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام في المنطقة.

وتأتي القمة برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة واسعة من قادة وزعماء العالم، في خطوة تهدف إلى دعم مسار الاستقرار الإقليمي وفتح صفحة جديدة من التعاون السياسي والأمني في الشرق الأوسط.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن مشاركة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في القمة تمثل تطورًا جوهريًا نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وترسيخ أسس الحوار المباشر بين الأطراف المعنية لتحقيق تسوية شاملة ومستدامة.