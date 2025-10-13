نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يستقبل قادة وزعماء العالم في قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قادة وزعماء دول العالم المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام، المقرر أن تنطلق فعالياتها قريبًا في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.

مشاركة واسعة للقادة والزعماء

تشهد القمة حضور نحو 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، بمناسبة توقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

مشاركة الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي

ويشارك في القمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك لترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على التزام الطرفين بتنفيذه، ضمن مساعٍ دولية لإحلال السلام الدائم في المنطقة.