وزير السياحة والآثار يستقبل سفير إيطاليا بالقاهرة

أحمد جودة - القاهرة -

استقبل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، في لقاء ودي حيث حرص السفير على لقاء الوزير قُبيل انتهاء فترة توليه مهام منصبه كسفيرًا لبلاده في القاهرة.

واستهل شريف فتحي اللقاء بالترحيب بالسفير مثمنًا على دوره الفاعل في تعزيز علاقات التعاون المصرية الإيطالية على مدار الأربع سنوات الماضية التي تواكب فترة توليه مهام منصبه كسفيرًا لبلاده في القاهرة، في تعزيز علاقات التعاون المصرية الإيطالية في جميع المجالات لا سيما السياحة والآثار، اللذين يشكلان أحد أهم روافد التواصل الثقافي والحضاري والإنساني بين البلدين.

وأشار الوزير إلى تطور علاقات التعاون المثمرة بين الوزارة والسفارة فيما يتعلق بجهود التعاون الأثري والسياحي في مجال التدريب والترميم وتبادل الخبرات والمعارض الأثرية والترويج السياحي ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالي إلى مصر، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع السياحي الخاص في مجال التعليم لتطوير المهارات المهنية للعاملين في مجال الضيافة والفندقة وخلق فرق عمل جديدة ذات مهارات تواكب المستوي العالمي.

فيما أعرب السفير الإيطالي عن شكره وتقديره للحكومة والشعب المصري والحفاوة التي لاقاها خلال فترة عمله في مصر، مشيرًا إلى العلاقات الكبيرة والتاريخية بين مصر وإيطاليا.

كما وجه الشكر للسيد الوزير على ما شهدته الفترة الماضية من تعاون بنّاء وفعال في مجالي السياحة والآثار، مشيرًا إلى شغف السائحين الإيطاليين بالمقصد السياحي المصري وحرصهم على زيارته بصورة مستمرة، لافتًا إلى تطلع العالم ولا سيما الإيطاليين لافتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر 2025 والذي من شأنه أن يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة ولا سيما السوق الإيطالي.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير على علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط البلدين، متمنيًا للسفير التوفيق والنجاح في مهام عمله المقبل.

حضر اللقاء الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.