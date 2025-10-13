نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير المياه العراقي: أسوأ موجة جفاف تضرب العراق منذ 90 عامًا بسبب التغيرات المناخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير المياه العراقي عون ذياب، أن العراق لم يشهد جفافًا بهذا المستوى منذ أكثر من 90 عامًا، موضحًا أن هذا العام كان الأسوأ على الإطلاق وشكّل تحديًا غير مسبوق.





جاء ذلك خلال جلسة رفيعة المستوى بعنوان “التزامات المنطقة العربية تجاه مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.. الاستثمارفي المياه”، والمنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة الثامن للمياه.





وقال ذياب إن المواطن العراقي لم يعانِ من قبل بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن العراق الذي يُعرف ببلاد الرافدين كان يعتمد دائمًا على وفرة المياه، لكن التغيّرات المناخية المفاجئة تسببت في أزمة حقيقية نأمل ألا تستمر.





وأضاف الوزير أن بلاده أعدّت دراسة استراتيجية بالتعاون مع مجموعة من الشركات العالمية، تهدف إلى وضع خارطة طريق لمستقبل المياه والأراضي في العراق، وقد تم اعتمادها منذ عام 2015، لافتًا إلى أنه تم البدء مؤخرًا في تحديثها لمواكبة المتغيرات الجديدة الناتجة عن التغير المناخي.





وأوضح ذياب أن 70% من موارد العراق المائية تأتي من خارج حدوده، خصوصًا من تركيا، مشيرًا إلى أن البلاد واجهت هذا العام تحديات كبيرة في تأمين مياه الشرب في بعض المناطق.





ويُعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت شعار “حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة المواردالمائية”، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميًا.





وتركز أجندة الأسبوع في نسخته الثامنة على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.