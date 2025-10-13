نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عُمر سليمان بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عُمر سليمان بمحافظة الإسكندرية، وذلك خلال اجتماع حضره الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وعدد من المسؤولين في الجهات التنفيذية والهيئات الهندسية.

تطوير شبكة الطرق لتعزيز السياحة

أكد رئيس الوزراء أهمية أن تكون شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية القديم "برج العرب" على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن المطارات تُعد عناصر جذب مهمة للحركة السياحية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين من مختلف الأسواق المستهدفة، لا سيما إلى المزارات السياحية البارزة مثل مدينة العلمين الجديدة ومحافظة الإسكندرية، التي يخدمها المطار بشكل مباشر.

سير العمل والتحديات

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض مكونات المشروع ومعدلات سير العمل في مختلف القطاعات، مع بحث التحديات التي تواجه التنفيذ وسبل تذليلها.

ووجه رئيس الوزراء بتكثيف المعدات والعمالة في مواقع العمل، وتسريع التنسيق بين الجهات المختلفة لإزالة أي معوقات، مع تحديد موعد محدد لانتهاء الأعمال والالتزام به لضمان استيعاب الحركة المرورية وتخفيف الكثافات في الإسكندرية.

مكونات المشروع

قدم اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، تقريرًا حول خطوات التنفيذ، موضحًا أن القوس الغربي لمحور اللواء عُمر سليمان يُنفذ على ثلاثة قطاعات، ويشمل طريقًا بطول 20 كم، يتألف من 6 حارات مرورية بكل اتجاه، و4 كباري علوية، و2 كوبري أعلى القطار السريع، و5 كباري سطحية، إضافة إلى نفق للسيارات وعدد من الأعمال الهندسية الأخرى، بهدف تحسين الكفاءة المرورية وربط المناطق الحيوية بالمحافظة.