مدبولي: نهتم بأن تكون شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية على أعلى مستوى

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عُمر سليمان بمحافظة الإسكندرية، خلال اجتماع حضره الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وعدد من كبار المسؤولين في الجهات التنفيذية والهيئات الهندسية.

شبكة طرق مطورة لجذب الحركة السياحية

أكد مدبولي على أهمية أن تكون شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية "برج العرب سابقًا" على أعلى مستوى، مشيرًا إلى دور المطارات كمحرك رئيسي لجذب الحركة السياحية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على زيادة أعداد السائحين من مختلف الأسواق المستهدفة، مع التركيز على المزارات السياحية المهمة مثل مدينة العلمين الجديدة ومحافظة الإسكندرية، والتي يخدمها المطار بشكل مباشر.

متابعة سير العمل وتذليل التحديات

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض مكونات المشروع ومعدلات سير العمل في مختلف القطاعات، مع بحث التحديات وسبل تجاوزها.

ووجه رئيس الوزراء بتكثيف المعدات والعمالة في مواقع العمل، وتسريع التنسيق بين الجهات المعنية لإزالة أي معوقات، مع تحديد موعد محدد لإنهاء الأعمال والالتزام به لضمان استيعاب الحركة المرورية وتخفيف الكثافات في الإسكندرية.

تفاصيل مشروع القوس الغربي

وقدم اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، تقريرًا حول خطوات التنفيذ، موضحًا أن القوس الغربي لمحور اللواء عُمر سليمان يُنفذ على ثلاثة قطاعات، ويشمل طريقًا بطول 20 كم، يتضمن 6 حارات مرورية في كل اتجاه، و4 كباري علوية، و2 كوبري أعلى القطار السريع، و5 كباري سطحية، إضافة إلى نفق للسيارات وعدد من الأعمال الهندسية الأخرى، بما يحقق أهداف المشروع في تحسين حركة المرور وربط المناطق الحيوية بالإسكندرية.