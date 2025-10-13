نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين قبيل انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، قبيل انطلاق فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، التي تُعقد اليوم بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.

قمة شرم الشيخ.. خطوة نحو السلام والاستقرار

تُعقد القمة برئاسة مشتركة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب، بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين.

توافد القادة المشاركين

وصل إلى شرم الشيخ عدد من القادة والزعماء العالميين، من بينهم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، استعدادًا للمشاركة في أعمال القمة ومناقشة الخطوات المقبلة لتحقيق السلام في غزة.

جهود مصرية لإحياء مسار السلام

تعكس استضافة مصر لهذه القمة الجهود المتواصلة لإعادة إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للتوترات في المنطقة، وضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال تنسيق الجهود الدولية والإقليمية.