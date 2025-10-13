نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسى يستقبل أمير قطر فور وصوله للمشاركة بقمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، الأمير القطري تميم بن حمد فور وصوله إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام.

قمة دولية لإنهاء الحرب في غزة

تتوافد قادة وزعماء دول العالم على مدينة شرم الشيخ للمشاركة في القمة، التي تُعقد برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب، بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن الإقليمي.

مشاركة قيادات عالمية في القمة

وصل إلى شرم الشيخ عدد من الزعماء وكبار المسؤولين الدوليين، من بينهم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وتشهد القمة مشاركة أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، تحت شعار "قمة شرم الشيخ للسلام"، في خطوة تعكس الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة بيئة مستقرة لدعم الحلول السلمية في المنطقة.