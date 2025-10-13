نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني قبيل انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قبيل انطلاق فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام.

قمة دولية لإنهاء الحرب في غزة

تتوافد قادة وزعماء دول العالم على مدينة شرم الشيخ للمشاركة في القمة، التي تُعقد برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب، وتهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن الإقليمي.

حضور زعماء عالميين

وصل إلى شرم الشيخ عدد من القادة والمسؤولين الدوليين، من بينهم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وتشهد القمة مشاركة أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، تحت شعار "قمة شرم الشيخ للسلام"، في خطوة تعكس الجهود المصرية لتعزيز الحلول السلمية وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى دعم الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط.