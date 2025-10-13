نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. توافد قادة وزعماء العالم إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مشهد يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، شهدت مدينة شرم الشيخ توافد قادة وزعماء أكثر من عشرين دولة للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، التي تُعقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة العالم.

القمة، التي وُصفت بأنها واحدة من أهم اللقاءات السياسية في المرحلة الراهنة، تركز على بحث سبل إنهاء الحرب في غزة، وتنسيق الجهود الدولية لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسكان المتضررين، إلى جانب مناقشة خطوات تحقيق الاستقرار الدائم في الشرق الأوسط من خلال حلول سياسية مستدامة.

وشهدت أروقة المؤتمر حضورًا مكثفًا لوسائل الإعلام العالمية، التي سلطت الضوء على مشهد وصول الوفود الرسمية إلى مدينة السلام، مؤكدين أن القمة تمثل منصة حقيقية لإحياء الدبلوماسية الجماعية في التعامل مع أزمات المنطقة.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن الاجتماعات الجانبية على هامش القمة ستتناول ملفات إعادة إعمار غزة، وضمان تدفق المساعدات، إضافة إلى مناقشة الترتيبات الأمنية لضمان عدم تجدد المواجهات.

وتأتي القمة وسط توافق دولي متزايد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لإعادة إطلاق عملية السلام، في ظل دور مصري متوازن يسعى إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية ودعم الاستقرار الإقليمي.

وبحضور الرئيس السيسي إلى جانب ترامب وعدد من الزعماء العرب والأوروبيين، تؤكد مصر من جديد دورها المحوري كصوت للحكمة والعقلانية في المنطقة، وصاحبة المبادرات الإنسانية والسياسية الرامية إلى إنهاء المعاناة وفتح آفاق جديدة للسلام.

القمة، التي تحتضنها مدينة شرم الشيخ – المعروفة عالميًا باسم "مدينة السلام" – تُعد تأكيدًا على أن القوة الدبلوماسية المصرية لا تزال قادرة على جمع الأطراف المتباعدة، وإعادة القضية الفلسطينية إلى قلب الاهتمام الدولي.