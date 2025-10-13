نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في شرم الشيخ.. السيسي وميلوني يبحثان تعزيز التعاون التجاري بين مصر وإيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد مدير المخابرات العامة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات بين مصر وإيطاليا، مؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، إلى جانب توسيع الشراكات في قطاعات الطاقة والزراعة والتشييد والسياحة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل زيادة الروابط التجارية بين البلدين وتسهيل التواصل بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في كل من مصر وإيطاليا، بما يسهم في دعم الاستثمارات المتبادلة.

من جانبها، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن ترحيبها بتنامي التعاون المشترك بين البلدين، مؤكدة حرص بلادها على مواصلة البناء على ما تحقق من تطور إيجابي في العلاقات المصرية الإيطالية، وبحث آفاق جديدة للشراكة في مختلف القطاعات الحيوية.