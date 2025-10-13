نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا يتطلعان لإنجاح الاجتماع المصري الأوروبي في بروكسل 22 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني تطلعهما إلى إنجاح الاجتماع المصري الأوروبي المقرر عقده في بروكسل يوم 22 أكتوبر الجاري، وذلك لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين بين الرئيس السيسي ورئيسة الوزراء الإيطالية على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج واللواء حسن رشاد مدير المخابرات العامة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أشاد خلال اللقاء بما تشهده العلاقات المصرية الإيطالية من تطور ملموس، مؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، إلى جانب توسيع الشراكة في قطاعات الطاقة والزراعة والتشييد والسياحة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول سبل زيادة الروابط التجارية وتيسير التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، في ظل اهتمام مشترك بتنمية التعاون الاستثماري.

كما تناول اللقاء الملفات الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، حيث أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن تقدير بلادها للدور المصري المحوري في تيسير التوصل لاتفاق وقف الحرب، مؤكدة دعم إيطاليا الكامل لكافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيس السيسي أن اتفاق وقف إطلاق النار يمثل تتويجًا للمساعي المصرية المتواصلة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، مشيرًا إلى أن الاتفاق يفتح المجال أمام زيادة دخول المساعدات، وإعادة الإعمار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتهيئة الأجواء لتحقيق حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية دعم إيطاليا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، والتنسيق المستمر بين الجانبين لضمان نجاح الاجتماع المصري الأوروبي المرتقب في بروكسل.