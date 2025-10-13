نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي: سياسة مصر الخارجية تتسم بالاتزان والإيجابية والسعي لتجنب النزاعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وذلك على هامش أعمال قمة شرم الشيخ للسلام، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد اللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المستشار الألماني استهل اللقاء بتقديم الشكر للرئيس السيسي على الجهود الكبيرة التي بذلها من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن الاتفاق ما كان ليتحقق دون دور مصر المحوري.

وأعرب ميرتس عن أمله في أن يكون السلام ممتدًا، مع استعداد بلاده للمشاركة في جهود إعادة إعمار غزة.

تعزيز الشراكة المصرية الألمانية وتوسيع الاستثمارات

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره الكبير لألمانيا وشعبها، مؤكدًا حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

كما شدد على أهمية تعزيز تواجد كبرى الشركات الألمانية في السوق المصري، خاصة في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من الدول العربية والأفريقية، ما يجعلها بوابة مثالية للاستثمار الإقليمي.

اتزان السياسة الخارجية المصرية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاتزان والإيجابية والسعي لتجنب النزاعات وتحقيق التهدئة، مشيرًا إلى أهمية تكثيف التنسيق السياسي والتعاون بين مصر وألمانيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأزمات في سوريا والسودان وليبيا.

كما جدد الرئيس السيسي تأكيده على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومنع تجدد الصراع، مع إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية، موضحًا أن مصر تواصل جهودها الحثيثة في هذا الإطار من منطلق مسؤوليتها الإقليمية والإنسانية.