نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير خارجية النرويج لـ «القاهرة الإخبارية»: قمة شرم الشيخ للسلام محطة بالغة الأهمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، أنه يأمل بصدق ويؤمن بأن تكون قمة شرم الشيخ للسلام محطة بالغة الأهمية؛ لأنها تبنى خطة السلام ذات النقاط العشرين الذي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتعاون مع عدد من الدول العربية ومن بينها دولة مصر منذ أيام، موضحًا أن مصر بدأت جهود التوصل لاتفاق غزة بشكل إيجابي وسريع.

وأضاف «بارث إيدي»، خلال لقاءه مع الإعلامية فيروز مكي، على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه تحدث مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة والذي أكد له أن 80 شاحنة دخلت قطاع غزة أمس فقط، موضحًا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وتكون بداية للسلام.

وتابع: «اللحظة الحالية هي مجرد البداية، ومطلوب المزيد من العمل والجهد لتحويل النقاط إلى سلام حقيقي، غياب الحرب لا يعني بالضرورة تحقق سلام دائم وحقيقي»، موضحًا أنه سيكون للنرويج دور في المشاركة في جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، مضيفًا: «سنشارك في جهود الإغاثة الإنسانية العاجلة في قطاع غزة، علينا التعاون لتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني، سيكون لنا دور آخر مع السلطة الفلسطينية للتحضير لعودتها إلى قطاع غزة».