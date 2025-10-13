نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يوجه الدعوة للمستشار الألماني لإجراء زيارة رسمية إلى مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المستشار الألماني فريدريش ميرتس على هامش أعمال قمة شرم الشيخ للسلام، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد اللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المستشار الألماني استهل اللقاء بتوجيه الشكر للرئيس السيسي على الجهود المصرية التي أسفرت عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاتفاق لم يكن ليتحقق دون الدور الحاسم الذي قامت به مصر، معربًا عن أمله في أن يستمر السلام، ومؤكدًا استعداد ألمانيا للمساهمة في جهود إعادة إعمار القطاع.

الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره الكبير لألمانيا وشعبها، مؤكدًا حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات المصرية الألمانية وتطويرها لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز تواجد كبرى الشركات الألمانية في السوق المصري، خاصة في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالدول العربية والأفريقية، بما يجعلها مركزًا محوريًا للاستثمار الإقليمي.

سياسة مصر الخارجية تتسم بالاتزان والسعي لتجنب النزاعات

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي شدد على أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاتزان والإيجابية، وتركز على تجنب النزاعات وتحقيق التهدئة، مؤكدًا أهمية تكثيف التنسيق السياسي بين مصر وألمانيا حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك مثل سوريا والسودان وليبيا.

كما أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لاستعداد ألمانيا للانخراط في جهود إعادة إعمار غزة، مشددًا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تجدد الصراع، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، مؤكدًا أن مصر تواصل بذل أقصى جهودها في هذا الإطار.

دعوة رسمية لزيارة مصر

واختتم السفير الشناوي تصريحاته بالإشارة إلى أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه ألمانيا لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي، متطلعًا إلى إنجاح القمة المصرية الأوروبية المقرر عقدها في بروكسل يوم 22 أكتوبر 2025.

وفي ختام اللقاء، وجه الرئيس السيسي الدعوة للمستشار الألماني لإجراء زيارة رسمية إلى مصر، وهي الدعوة التي رحب بها ميرتس، مؤكدًا تطلعه لمواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين القاهرة وبرلين خلال المرحلة المقبلة.