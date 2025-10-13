نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يطالب ترامب بدور كبير في إعادة إعمار غزة خلال قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الثنائي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمدينة شرم الشيخ، إن مصر تطالب الولايات المتحدة بدور كبير في جهود إعادة إعمار غزة بعد انتهاء الأعمال القتالية الأخيرة.

قمة شرم الشيخ للسلام: منصة لتحقيق الاستقرار

جاءت تصريحات الرئيس السيسي في إطار قمة شرم الشيخ للسلام، التي ترأسها بشكل مشترك مع الرئيس ترامب، وتهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

المشاركون والملفات المطروحة

تشارك في القمة أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية، من بينها فرنسا، إندونيسيا، المملكة المتحدة، ألمانيا، قطر، تركيا، والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

وتناقش القمة ملفات عدة، أبرزها:

تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان استدامته.

ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

إطلاق مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية.

استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جهود مصرية لإحياء السلام

تسعى القاهرة من خلال القمة إلى بلورة رؤية مشتركة لإعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط، ووضع حد للأزمات المتكررة، وإطلاق مرحلة جديدة من السلام والتنمية، مع حرص المجتمع الدولي ووسائل الإعلام العالمية على متابعة المداولات لدعم التفاهم الإقليمي والتعاون الدولي.