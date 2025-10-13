نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يشيد بترامب: اتفاق غزة إنجاز رائع يعكس جهود السلام المشتركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الثنائي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام، إن اتفاق غزة يمثل إنجازًا رائعًا، مشيدًا بما حققه الرئيس الأمريكي في سبيل إحلال السلام في قطاع غزة.

قمة شرم الشيخ: منصة حيوية للسلام

جاءت تصريحات الرئيس السيسي في إطار القمة التي ترأسها بشكل مشترك مع ترامب، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة وتعزيز جهود الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن الإقليمي.

محاور القمة ومشاركونها

شارك في القمة أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية، من بينها فرنسا، إندونيسيا، المملكة المتحدة، ألمانيا، قطر، تركيا، والمملكة العربية السعودية، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتناقش القمة عدة ملفات مهمة، منها:

تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستدامته.

ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين.

دعم مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية في غزة.

استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جهود مصرية لدعم السلام الإقليمي

تسعى مصر من خلال القمة إلى بلورة رؤية مشتركة لإعادة الاستقرار للمنطقة ووضع حد للأزمات المتكررة، مع دعم المجتمع الدولي لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود السلام والتنمية.