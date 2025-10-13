نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائد القوات الجوية: نعمل على رفع كفاءة وقدرات قواتنا القتالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء طيار أ.ح عمرو عبد الرحمن صقر، قائد القوات الجوية، أن تطوير إمكانيات القوات المسلحة، وفي مقدمتها القوات الجوية، يأتي انطلاقًا من مكانة الدولة المصرية ودورها الريادي في المنطقة، وبناءً على رؤية القيادة السياسية والعسكرية في مواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، إلى جانب التداعيات السياسية والاقتصادية العالمية التي تمثل تهديدًا للأمن والسلام الدوليين.

وأوضح أن القوات الجوية شهدت خلال السنوات الأخيرة انضمام وتطوير العديد من طرازات الطائرات متعددة المهام والهليكوبتر والطائرات الموجهة، مما ساهم في زيادة القدرات والإمكانيات ورفع الكفاءة القتالية بما يضمن تنفيذ مختلف المهام بكفاءة ودقة عالية.

وأضاف أن منظومة التطوير والتحديث اكتملت عبر تنفيذ أعمال رفع كفاءة شاملة للقواعد الجوية والمطارات، شملت البنية التحتية والمنشآت، وتجهيزها لاستقبال أحدث الطائرات متعددة المهام والهليكوبتر خلال الفترة المقبلة.