عاجل- السيسي يؤكد لترامب ضرورة استكمال وقف إطلاق النار في غزة ويشيد باتفاق وقف الحرب

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الثنائي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إن مصر تطمح إلى استكمال وقف إطلاق النار في قطاع غزة لضمان استدامته وحماية المدنيين، مؤكدًا على أهمية استمرار الجهود الدولية لدعم التهدئة.

اتفاق غزة إنجاز مهم

وأشار الرئيس السيسي إلى أن اتفاق غزة يمثل إنجازًا رائعًا، مشيدًا بالجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي ترامب لتحقيق هذا التقدم، مؤكدًا على أهمية الدور الأمريكي في تثبيت التهدئة وفتح صفحة جديدة من السلام والاستقرار في المنطقة.

قمة شرم الشيخ: منصة حيوية للسلام

تُعقد القمة برئاسة مشتركة بين السيسي وترامب، بمشاركة أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية، وتركز على عدة ملفات مهمة تشمل:

تثبيت وقف إطلاق النار واستدامته في غزة.

ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين.

دعم مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة.

استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جهود مصرية ودولية لدعم السلام الإقليمي

تسعى مصر من خلال القمة إلى بلورة رؤية مشتركة لإعادة الاستقرار للمنطقة ووضع حد للأزمات المتكررة، مع تعزيز التعاون الدولي لضمان تحقيق نتائج ملموسة على الأرض بما يخدم الأمن والسلام في الشرق الأوسط.