نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يشيد بانخفاض معدل الجريمة في مصر ويثني على دور السيسي في عملية السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بانخفاض معدل الجريمة في مصر، واصفًا الوضع بـ "رائع جدًا"، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة لمصر وقيادتها في جهود إعادة إعمار غزة.

كما أكد ترامب أن السيسي رجل قوي وصديق مقرب له، وأنه لعب دورًا مهمًا للغاية في تحقيق اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، معربًا عن تقديره للجهود المصرية في تعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة.

قمة شرم الشيخ: منصة لدعم السلام وإعادة الإعمار

ويشارك الرئيسان السيسي وترامب في قمة شرم الشيخ للسلام، التي تضم 31 دولة ومنظمة دولية، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود إعادة إعمار القطاع بعد الحرب الأخيرة.

وفي إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، سلمت كتائب عز الدين القسام كافة الأسرى الإسرائيليين الأحياء إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مرحلتين، بينما أفرجت سلطات الاحتلال عن دفعات من المعتقلين من سجون "أوفر" و"كتسيعوت" إلى قطاع غزة وبيت لحم.

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي

تسعى مصر من خلال القمة إلى بلورة رؤية مشتركة لإعادة الاستقرار للمنطقة، وتعزيز التعاون الدولي لدعم التهدئة وإطلاق مسار سياسي شامل يضمن الأمن والسلام في الشرق الأوسط.