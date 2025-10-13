نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - السيسي لترامب: نتطلع لدعمكم في إعادة إعمار غزة خلال مؤتمر شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مصر، وذلك لحضور مراسم التوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن الزيارة تأتي في لحظة تاريخية تحمل آمالًا كبيرة لشعوب المنطقة.

إنجاز تاريخي نحو إنهاء الحرب في غزة

وأعرب الرئيس السيسي، خلال لقائه الرئيس ترامب على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، عن سعادته بتحقيق هذا "الإنجاز الرائع"، مشيدًا بالدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود إنهاء الصراع في غزة.

إشادة بدور ترامب في تحقيق السلام

وأكد الرئيس السيسي قائلًا: "كنت متأكدًا أنك الوحيد القادر على إنهاء هذا الصراع، وقد أكدت ذلك خلال اتصالي بك"، مضيفًا أنه يتطلع إلى المزيد من دعم الإدارة الأمريكية خلال مؤتمر إعادة إعمار غزة.

قمة شرم الشيخ للسلام.. خطوة نحو الاستقرار الإقليمي

وانطلقت فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، برئاسة مشتركة بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب، وبمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.

وتهدف القمة إلى دعم جهود وقف الحرب في غزة، وتعزيز مسار السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من التعاون والأمن الإقليمي.