نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيسان السيسي وترامب يتوسطان قادة العالم في صورة تذكارية قبل قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توسط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، صورة تذكارية مع القادة والزعماء المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام، قبيل انطلاق فعاليات القمة التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وشهدت القمة حضور قادة دوليين بارزين، من بينهم:

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير

رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستور

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

وتجمع القمة، التي ترأسها الرئيسان السيسي وترامب، أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية، لمناقشة ملفات حيوية مثل تثبيت التهدئة، ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، واستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واعتبرت القاهرة استضافة القمة خطوة استراتيجية لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للتوترات المستمرة، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تحظى القمة بمتابعة واسعة من المجتمع الدولي ووسائل الإعلام العالمية، التي ترى فيها فرصة لإعادة إحياء الجهود الدبلوماسية وفتح صفحة جديدة من التفاهم والتعاون الدولي.