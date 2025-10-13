نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انطلاق فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة السيسي وترامب.. بث مباشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الاثنين فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بمشاركة أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، في خطوة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ورحب الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي ترامب لدى وصوله إلى مدينة شرم الشيخ، قبل أن يبدأ قادة وزعماء الدول المشاركة بالتوافد للمشاركة في القمة.

وشهدت القمة حضورًا رفيع المستوى من بينهم:

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

وفود باراجواي وهولندا

رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير

رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستور

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

وتأتي هذه القمة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بهدف:

تثبيت التهدئة ومنع أي تصعيد جديد.

ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما تسعى القاهرة من خلال القمة إلى وضع رؤية مشتركة لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، وإطلاق مسار سياسي شامل يضع حدًا للأزمات المتكررة ويؤسس لمرحلة جديدة من السلام والتنمية.

ويحظى الحدث باهتمام واسع من المجتمع الدولي ووسائل الإعلام العالمية، التي ترى في القمة فرصة لإعادة إحياء الجهود الدبلوماسية بعد سنوات من الجمود، وسط آمال بأن تفتح صفحة جديدة من التفاهم الإقليمي والتعاون الدولي بما يخدم أمن واستقرار الشرق الأوسط.