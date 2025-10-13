نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي وترامب يوقعان وثيقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة خلال قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، خلال فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، التي تُعقد برئاسة مشتركة بين الرئيسين، وبمشاركة دول ومنظمات دولية وإقليمية.

وتستهدف القمة إنهاء الحرب في غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشهدت فعاليات القمة حضور عدد من القادة والزعماء الدوليين، منهم الرئيس الإندونيسي رابوو سوبيانتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورؤساء حكومات سابقون، مثل توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، ويوناس جار ستور رئيس وزراء النرويج، كما شارك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وتهدف القمة، التي تشارك فيها أكثر من 20 دولة، إلى جمع الأطراف الفاعلة بالقضية الفلسطينية على طاولة واحدة لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واستئناف مسار المفاوضات السياسية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما تسعى القاهرة من خلال القمة إلى بلورة رؤية مشتركة لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، وإطلاق مسار سياسي شامل يضع حدًا للأزمات المتكررة، ويؤسس مرحلة جديدة من السلام والتنمية.

وتحظى القمة باهتمام واسع من المجتمع الدولي ووسائل الإعلام العالمية، التي تراها فرصة لإحياء الجهود الدبلوماسية بعد سنوات من الجمود، وسط توقعات بأن تفتح مداولاتها صفحة جديدة من التفاهم الإقليمي والتعاون الدولي بما يخدم أمن واستقرار الشرق الأوسط.