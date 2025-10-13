نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ السيسي وترامب يوقعان وثيقة الاتفاق بين إسرائيل وحماس برعاية مصرية أمريكية مشتركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي وترامب يوقعان وثيقة الاتفاق بين إسرائيل وحماس برعاية مصرية أمريكية مشتركة

وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، مساء اليوم، وثيقة الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك على هامش أعمال قمة شرم الشيخ للسلام.

وجاء التوقيع تتويجًا لجهود مكثفة بذلتها القاهرة وواشنطن خلال الأسابيع الماضية، تضمنت جولات مكوكية واتصالات رفيعة المستوى لضمان التوصل إلى صيغة تضمن وقف إطلاق النار الشامل وبدء مسار سياسي لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضح بيان مشترك صادر عن الجانبين المصري والأمريكي أن الاتفاق ينص على وقف دائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع دون عوائق، إلى جانب التزام الأطراف بالعودة إلى المفاوضات السياسية خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد الرئيس السيسي، عقب التوقيع، أن "مصر ستواصل أداء دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل"، مشيدًا بتعاون الولايات المتحدة في دعم مسار التهدئة.

من جانبه، قال الرئيس ترمب إن الاتفاق "يمثل بداية جديدة للمنطقة"، مضيفًا أن "التنسيق الوثيق مع الرئيس السيسي كان حاسمًا في الوصول إلى هذه النتيجة التي ستنقذ أرواحًا كثيرة وتفتح الباب أمام مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

ومن المقرر أن تُعلن تفاصيل إضافية حول بنود الاتفاق وآليات تنفيذه خلال الجلسة الختامية لقمة شرم الشيخ غدًا.