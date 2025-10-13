نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير معهد «سيام باري»: مصر شريك رئيسي في مشروع "مياه واحدة" لتعزيز أمن المتوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بياجيو دي ترليزي، مدير بالمعهد الدولي لعلوم الزراعة المتوسطية في إيطاليا «سيام باري»، أن مشروع “مياه واحدة” يمثل بداية لسلسلة من المشروعات الداعمة لقطاع المياه في دول البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن اشتراك المعهد في المشروع جاء بهدف مساعدة الدول التي تواجه أزمات مائية متزايدة.





وأوضح ترليزي، خلال فعاليات الاجتماع النهائي «حول صياغة رؤية استراتيجية موحدة للأمن المائي في دول البحر المتوسط»، والمنعقد ضمن فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، أن المعهد قرر منذ انطلاق المشروع أن تكون مصر هي محطة الختام لما تمثله من ثقل إقليمي وخبرة رائدة في إدارة الموارد المائية.





وأشار إلى أن المشروع يستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه، مؤكدًا أهمية التنسيق الاستراتيجي مع مصر في هذا المجال، لافتًا إلى أن معهد «سيام باري» يؤمن بضرورة العمل الجماعي والتكامل بين دول المنطقة كفريق واحد لمواجهة تحديات المياه المشتركة.





ويُعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت عنوان “حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية”، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والخبراء وصنّاع القرار من مختلف دول العالم، ويهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميًا، عبر خمسة محاور رئيسية تشمل التعاون، والعمل المناخي، والابتكار، والحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.