نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس لجنة "أسبوع القاهرة للمياه": التمويل محور مواجهة المناخ وتحقيق الأمن المائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة الري، رئيس اللجنة الفنية لأسبوع القاهرة للمياه، إن المناخ يتسبب في مخاطر كبرى يجب علينا جميعًا مواجهتها، تتزامن مع زيادة سكانية كبيرة، توجب دعم قضايا المناخ والغذاء لتلبية هذه الاحتياجات، فضلا عن دعم مؤشرات استدامة المياه المستدامة.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع النهائي «حول صياغة رؤية استراتيجية موحدة للأمن المائي في دول البحر المتوسط»، والمنعقد ضمن فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة الثامن للمياه.

وأكد حقيقي، أن مواجهة هذه التحديات، يستلزم التعاون مع العديد من الأطراف التي تركز على صياغة رؤى استراتيجية، مثل الرؤية الاستراتيجية الموحدة لمشروع «مياه واحدة»، والتي نتج عنها تبادل العديد من الزيارات بين الدول المعنية الوصول إلى رؤية موحدة، للتركيز على جهود المواجهة وتحديد الأولويات،

وأشار رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية، إلى الاهتمام المصري بتحويل النظريات إلى تطبيقات؛ حيث تركز مصر على التحول الرقمي، والتحالف من أجل وضع الحلول العديدة القابلة للتنفيذ، للتحديات المائية التي تواجه دول حوض البحر المتوسط.

ونوه إلى أن الرؤية الموحدة التي يصيغها المشروع تركز على توفير المياه، إلا ان ذلك يستلزم العديد من الخطوات، بدأت باجتماع اليوم، حتى الوصول إلى ملتقى روما، ومنتدى المياه العالمي في الرياض، جنبا إلى حنب للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة،

وشدد على أن تحقيق هذه الآمال يحتاج إلى توفير التمويل اللازم لدعم وتنفيذ مشروعاتها، مختتما حديثه قائلا: «لذا دعونا نوفر التمويل اللازم لهذه المشروعات».

ويعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.



ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويًا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.



وتركز أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.