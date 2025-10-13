نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي في قمة شرم الشيخ: مصر تقود طريق السلام وتلتزم بإعمار غزة ودعم الدولة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي في قمة شرم الشيخ: مصر تقود طريق السلام وتلتزم بإعمار غزة ودعم الدولة الفلسطينية

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مهمة خلال أعمال قمة شرم الشيخ للسلام التي تستضيفها مصر بمشاركة عدد من قادة العالم، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة ودعم جهود إعادة الإعمار.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول الساعية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مشددًا على أن إنهاء الحرب في غزة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال معالجة جذور الأزمة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال السيسي: "آن الأوان أن يعيش الشعب الفلسطيني في سلام، وأن تتوقف معاناته الممتدة منذ عقود. إن مصر تحملت مسؤولياتها التاريخية، وتواصل جهودها للحفاظ على الأرواح، ودفع مسار التهدئة، وتمهيد الطريق أمام إعادة إعمار غزة."

وأعرب الرئيس عن تقديره للتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في دعم الاتفاق الذي تم توقيعه خلال القمة، مؤكدًا أن القيادة المصرية ستتابع تنفيذ بنود الاتفاق بما يضمن استدامة التهدئة وتحقيق الأمن الإقليمي.

كما وجّه السيسي رسالة إلى المجتمع الدولي دعا فيها إلى تحمل مسؤولياته في دعم مسار إعادة الإعمار وتمويله، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود إلى القطاع، مشددًا على أن "السلام لن يتحقق إلا بالتعاون المشترك والإرادة الصادقة".

واختُتمت كلمة الرئيس بتأكيده أن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل بداية جديدة لشرق أوسط أكثر استقرارًا وإنسانية، موجّهًا الشكر لكل القادة المشاركين على دعمهم للجهود المصرية في سبيل السلام.