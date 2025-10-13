نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يشيد بالرئيس السيسي ومصر: قيادة دولة تمتد حضارتها 6 آلاف سنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي على جهودهم المبذولة لإحلال السلام في المنطقة، مؤكدًا في كلمته خلال قمة شرم الشيخ للسلام: "أشكر الرئيس المصري الذي يقود دولة تمتد حضارتها 6 آلاف سنة".

وجاء هذا خلال القمة التي تُعقد في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ برئاسة مشتركة بين الرئيسين السيسي وترامب، بمشاركة 31 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، بمناسبة الاحتفال بتوقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وشهدت منصّة الصور التذكارية للقادة والزعماء، حديثًا مطولًا بين الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الفلسطيني محمود عباس، تناول خلاله الطرفان تفاصيل اتفاق إنهاء الحرب في القطاع.