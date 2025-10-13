نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبورة صباحية وأجواء خريفية مستقرة.. تفاصيل طقس الثلاثاء في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأرصاد: طقس معتدل نهاراً ومائل للبرودة ليلاً مع استمرار استقرار الأجواء

تشهد البلاد غدًا الثلاثاء استمرارًا في الأجواء الخريفية المستقرة، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق، مع طقس معتدل نهارًا ومائل للبرودة خلال ساعات الليل.

شبورة خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة

تبدأ حالة الطقس مع ساعات دوت الخليج الأولى بظهور شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة، بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغرى وهدوء حركة الرياح.

وحذّرت الأرصاد السائقين من انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق، مشددة على ضرورة الالتزام بتعليمات المرور وتجنب السرعة الزائدة أثناء القيادة في الصباح

احوال الطقس يوم الثلاثاء 13/10

درجات الحرارة تسجل معدلات معتدلة

ومن المتوقع أن تسجّل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تصل إلى 28 درجة مئوية، بينما تكون الصغرى نحو 21 درجة، فيما تسجل السواحل الشمالية درجات تتراوح بين 25 و26 درجة، والصعيد ما بين 31 و33 درجة في المناطق الجنوبية.

وأكدت الهيئة أن الطقس سيظل جافًا ومشمسًا أغلب فترات اليوم، مع سطوع واضح لأشعة الشمس في معظم المحافظات.

استقرار في حركة الرياح وانعدام فرص الأمطار

وأوضح خبراء الطقس أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة على أغلب المناطق، ولا توجد أي مؤشرات على سقوط أمطار أو اضطرابات جوية. كما أن نسب الرطوبة تبقى متوسطة، ما يجعل الأجواء مريحة ولا تحمل إحساسًا كبيرًا بالحرارة أو اللزوجة.

طقس ليلي لطيف وأجواء مناسبة للخروج

مع حلول المساء تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا، لتسود أجواء لطيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلة للبرودة على السواحل الشمالية. وأشارت الأرصاد إلى أن الطقس الليلي سيكون مناسبًا للتنزه أو الخروج في الهواء الطلق، مع ضرورة ارتداء ملابس خفيفة مغلقة لتجنب برودة الليل.

الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة حتى نهاية الأسبوع

وتتوقع الهيئة استمرار حالة الاستقرار الجوي حتى نهاية الأسبوع الحالي، مع استمرار الأجواء المشمسة نهارًا والمعتدلة ليلًا، مشيرة إلى أن فصل الخريف هذا العام يتسم بالهدوء والاستقرار مقارنة بالسنوات الماضية، دون موجات حر أو عواصف ترابية مؤثرة.