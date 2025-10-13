نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد أبو هشيمة: ما بين الرئيس وربه هو سر إنجازات مصر وقيادتها للحلم العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النائب أحمد أبو هشيمة، أن ما يميز الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقف وراء ما تحققه مصر من إنجازات غير مسبوقة، هو إخلاصه وصدق نيّته في العمل، قائلًا: “اللي بينك وبين ربنا يا فخامة الرئيس هو السر الحقيقي في كل اللي بتحققه مصر النهاردة”.

وأضاف أبو هشيمة أن "العالم كله شاهد كيف سعى الرئيس السيسي إلى تحقيق سلام حقيقي يحمي القضية الفلسطينية ويمنع تهجير الأشقاء في غزة، رغم ما تعرض له من حملات تشويه وظلم، مستشهدًا بقوله تعالى: “ومن يتقِ الله يجعل له مخرجًا”.

وأشار إلى أن ما تشهده مصر اليوم من احتضان قمة سلام عالمية في شرم الشيخ بحضور زعماء العالم، هو تتويج لصبرها وحكمتها وعملها في صمت، قائلًا إن مصر تثبت مجددًا أنها صوت الحكمة في المنطقة وراعية السلام العادل.