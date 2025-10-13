انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليلًا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

أحمد جودة - القاهرة - أجواء لطيفة تسود البلاد مع حلول الليل.. وطقس معتدل يستمر حتى نهاية الأسبوع

تشهد البلاد غدًا الثلاثاء تراجعًا طفيفًا في درجات الحرارة خلال ساعات الليل، بعدما وصلت إلى ذروتها نهارًا في يوم مشمس ومستقر. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل نهارًا ولطيف إلى مائل للبرودة مع حلول المساء، وسط أجواء خريفية مريحة تناسب الأنشطة المسائية والخروج في الهواء الطلق.

حالة الطقس

انخفاض تدريجي بعد الغروب

وأوضح خبراء الأرصاد أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض التدريجي فور غروب الشمس، ليسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تظل الأجواء معتدلة على محافظات الصعيد وجنوب سيناء.

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 20 و22 درجة مئوية في أغلب المحافظات، في حين قد تصل إلى 18 درجة في بعض المناطق الساحلية خلال ساعات دوت الخليج الأولى.

أجواء مستقرة ومناسبة للتنزه

وأكدت الهيئة أن الطقس سيكون مستقرًا تمامًا ليلًا، دون أمطار أو نشاط ملحوظ للرياح، مع سماء صافية تسمح برؤية جيدة وأجواء مناسبة للتنزه أو الخروج في فترات المساء.

كما أوصت المواطنين بارتداء ملابس خفيفة مغلقة ليلًا، خاصة للأطفال وكبار السن، لتجنب الشعور بالبرودة مع ساعات الليل المتأخرة.

استمرار الطقس المعتدل حتى نهاية الأسبوع

وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستظل حول معدلاتها الطبيعية حتى نهاية الأسبوع، مع استمرار الاستقرار الجوي وغياب أي ظواهر مؤثرة، سواء كانت أمطارًا أو رياحًا نشطة.

وأوضحت الهيئة أن فصل الخريف يسجل هذا العام بداية هادئة ومتزنة، بدرجات حرارة مناسبة نهارًا وبرودة لطيفة ليلًا، دون موجات حر أو تقلبات حادة.