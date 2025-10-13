نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس غدا الثلاثاء 13/10/2025 الأرصاد: رطوبة معتدلة وأجواء جافة غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طقس الغد مستقر وجاف نسبياً.. والشمس تواصل سطوعها دون تقلبات

تستمر حالة الاستقرار في الأحوال الجوية غدًا الثلاثاء، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسود أجواء مشمسة وجافة نسبيًا على أغلب المحافظات، مع رطوبة معتدلة لا تسبب إحساسًا بالاختناق أو الحرارة الزائدة، ما يجعل الطقس مريحًا خلال فترات النهار والليل على حد سواء.

حالة الطقس

رطوبة متوسطة وشعور مريح بالطقس

قالت هيئة الأرصاد في بيانها اليوم إن نسب الرطوبة العظمى في القاهرة الكبرى ستتراوح بين 60 و65% ليلًا، وتنخفض نهارًا إلى نحو 40%، مما يجعل الإحساس بدرجة الحرارة أقرب للواقع دون ارتفاع مصطنع نتيجة الرطوبة.

وأضافت أن السواحل الشمالية ستشهد رطوبة أعلى قليلًا بسبب نسيم البحر، بينما تبقى محافظات الصعيد أقل رطوبة وأجواؤها أكثر جفافًا.

الجو جاف ومستقر على أغلب الأنحاء

وأشار خبراء الطقس إلى أن البلاد تشهد حاليًا استقرارًا تامًا في الأجواء، حيث لا توجد مؤشرات على سقوط الأمطار أو نشاط قوي للرياح. وتظل السماء صافية إلى حد كبير، ما يساعد على استمرار الطقس الجاف المعتدل خلال النهار والمائل للبرودة ليلًا.

طقس مناسب للأنشطة اليومية

وأوضح الخبراء أن هذا الطقس المستقر يُعد مثاليًا للأنشطة اليومية في الهواء الطلق، سواء في المدن الساحلية أو داخل القاهرة، خاصة مع غياب الرياح القوية أو الأتربة العالقة.

كما نصحت الهيئة المواطنين بشرب كميات كافية من المياه خلال النهار للحفاظ على الترطيب الطبيعي للجسم في ظل الجو الجاف نسبيًا، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

استمرار الأجواء المعتدلة خلال الأيام القادمة

وتوقعت الأرصاد استمرار حالة الاستقرار في الطقس حتى نهاية الأسبوع، مع درجات حرارة معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا، ورطوبة متوسطة تجعل الأجواء لطيفة ومريحة على جميع أنحاء الجمهورية.