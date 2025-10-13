نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس الأمريكي في قمة شرم الشيخ: لا نريد حربًا عالمية ثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ يجتمعون على الرغبة في تصحيح الوضع بقطاع غزة.

وقال «ترامب»، في كلمته خلال قمة شرم الشيخ للسلام: «الأمور وصلت إلى مرحلة خارج السيطرة، وبعد بدء الحوار سارت الأمور بسلاسة، وكانوا عونًا مهمًا لتنفيذ المبادرة ووقف إطلاق النار».

اتفاق غزة يعد الأكبر

وأشار إلى أن اتفاق غزة يعد الأكبر والأكثر تعقيدًا، قائلًا إنه كان مهتمًا بقضية الشرق الأوسط حتى قبل الترشح للانتخابات.

وأضاف: «لا نريد أن تبدأ حرب واسعة في الشرق الأوسط أو أي مكان، والاتفاق الذي وقعناه اليوم يقود لحل مشكلات كبيرة، منها الحيلولة دون اندلاع حرب عالمية ثالثة في المنطقة».

وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لعدد من القادة الإقليميين لدورهم في جهود الوساطة، فقال إن «أمير دولة قطر قائد مذهل وقدّم جهودا استثنائية لإنجاح الاتفاق»، كما وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه «رجل مذهل وصديق رائع»، مشيدا بقدرات الجيش التركي الذي اعتبره «أحد أفضل الجيوش في العالم».

ترامب يوجه الشكر للسيسي

ووجه ترامب الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا إنه يقود «دولة تمتد حضارتها ستة آلاف سنة»، في إشارة إلى الدور المصري في التنسيق الأمني والمفاوضات غير المباشرة بين الأطراف.

وأكد أن المفاوضات المتعلقة باتفاق غزة سارت «بسلاسة وبشكل لم يتوقعه أحد»، مؤكدا أن جميع الأطراف «راضية وسعيدة بما تم التوصل إليه».