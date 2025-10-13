نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك المركزي يعلن الحد الأقصى للتحويل عبر تطبيق «إنستاباي» بعد خفض الفائدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة



أعلن البنك المركزي المصري رسميًا خفض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، برئاسة المحافظ حسن عبد الله.

وتم تحديد سعر عائد الإيداع عند 21%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 22%، في حين بلغ سعر الائتمان والخصم 21.5%.

تحديثات جديدة على تطبيق إنستاباي

جاء القرار متزامنًا مع اهتمام واسع من المستخدمين بشأن الحد الأقصى للتحويل عبر تطبيق «إنستاباي»، الذي يتيح خدمات مالية رقمية فورية لما يزيد عن 12 مليون مستخدم منذ إطلاقه في أبريل 2022.

رسوم التحويل عبر إنستاباي



وفقًا لشبكة المدفوعات اللحظية، تم تطبيق الرسوم الجديدة منذ 1 أبريل 2025، لتصبح بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا لكل معاملة.

كما يتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف حساب مصغر مجانًا شهريًا، على أن يتم خصم 50 قرشًا عن كل استعلام إضافي.

أمثلة على رسوم التحويل:

عند تحويل 500 جنيه: 50 قرشًا.

عند تحويل 1000 جنيه: 1 جنيه.

عند تحويل 5000 جنيه: 5 جنيهات.

عند تحويل 20 ألف جنيه أو أكثر (حتى 70 ألف): 20 جنيهًا حد أقصى.



الحدود القصوى للتحويل عبر إنستاباي

حسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن الحدود الجديدة للتحويل هي:

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.

الحد الأقصى اليومي للتحويل: 120 ألف جنيه.

الحد الأقصى الشهري للتحويل: 400 ألف جنيه.



أسباب فرض الرسوم الجديدة



أوضح البنك المركزي أن فرض رسوم رمزية على خدمات إنستاباي يهدف إلى تحسين جودة الخدمة وضمان استدامتها، مع تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة للمستخدمين داخل مصر وخارجها.

خطوات استرداد الأموال المحوّلة بالخطأ عبر التطبيق

في حال تم تحويل مبلغ مالي عن طريق الخطأ، يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات التالية:

1. التواصل الودي مع المستلم أولًا.



2. الاتصال بالبنك المرسل منه التحويل.



3. التواصل مع دعم تطبيق إنستاباي.



4. تقديم شكوى للبنك المركزي المصري.



5. اللجوء للقضاء في حال تعذر استرجاع المبلغ بطرق ودية.

نصائح لتجنب التحويلات الخاطئة

مراجعة رقم الحساب أو الهاتف قبل تأكيد التحويل.

تجربة إرسال مبلغ صغير أولًا للحسابات الجديدة.

استخدام ميزة التحقق من بيانات المستلم داخل التطبيق.



مميزات تطبيق إنستاباي

يتيح التحويل الفوري على مدار الساعة طوال الأسبوع.

يمكن من خلاله ربط جميع الحسابات البنكية في تطبيق واحد.

يقدم خدمات الاستعلام وكشف الحساب المصغر.

يدعم التحويل بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.



التحويل من الخارج إلى مصر عبر إنستاباي



أكد البنك المركزي أن التطبيق سيتوسع ليشمل التحويلات من الخارج، بحيث يتمكن المواطنون المصريون في الدول الأخرى من إرسال الأموال بشكل لحظي إلى الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية داخل مصر.

خلاصة التقرير



إنستاباي يواصل تصدره كأهم تطبيق للمدفوعات الرقمية في مصر، مدعومًا بقرارات البنك المركزي لتنظيم استخدامه وضمان استمرارية الخدمة بجودة عالية وآمان مالي شامل.

