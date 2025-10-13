نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بنود وثيقة إنهاء الحرب بغزة بعد توقيعها في قمة شرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة شرم الشيخ مساء اليوم حدثًا تاريخيًا، تمثل في توقيع وثيقة اتفاق إنهاء الحرب في غزة، ضمن أعمال قمة شرم الشيخ للسلام، التي استضافتها مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة دولية غير مسبوقة من أكثر من 31 دولة ومنظمة عالمية.

توقيع أربع دول على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وقع على الوثيقة التي وُصفت بالتاريخية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في جلسة رسمية شهدت حضور قادة ومسؤولين رفيعي المستوى من مختلف أنحاء العالم، حسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

مشهد استثنائي في الجلسة الافتتاحية للقمة

جرت مراسم التوقيع خلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي عُقدت برئاسة مشتركة بين السيسي وترامب، وسط أجواء وصفت بالتاريخية، نظرًا لأهمية الحدث الذي يُعد أول قمة بهذا المستوى الدولي تُعقد منذ اندلاع الحرب الأخيرة في غزة، ما منحها زخمًا سياسيًا وإعلاميًا غير مسبوق.

جهود دبلوماسية مصرية تقود طريق السلام

يمثل توقيع الاتفاق تتويجًا لجهود دبلوماسية مكثفة قادتها مصر والولايات المتحدة على مدى الأشهر الماضية، بمشاركة فعالة من قطر وتركيا، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق مسار سياسي شامل لإعادة إعمار القطاع وتحقيق سلام مستدام بين فلسطين وإسرائيل.

أبرز بنود وثيقة إنهاء الحرب في غزة

أوضحت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لقناة القاهرة الإخبارية أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة، وتشمل:

تثبيت وقف إطلاق النار الشامل بين إسرائيل وحركة حماس.

فتح ممرات إنسانية آمنة لتدفق المساعدات والإمدادات إلى قطاع غزة.

بدء خطة إعادة إعمار شاملة تحت إشراف لجنة دولية تضم مصر وقطر والأمم المتحدة.

تبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين، بإشراف لجان أمنية مشتركة لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق.

السيسي: مصر ستواصل دورها كضامن للسلام والاستقرار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة السلام بشرم الشيخ، أن مصر ستستمر في أداء دورها التاريخي كـ«ضامن للسلام والاستقرار في المنطقة»، مشيرًا إلى أن توقيع الاتفاق «يمثّل بداية جديدة نحو شرق أوسط أكثر أمنًا وتعاونًا».

ترامب يشيد بقيادة مصر ويصف الاتفاق برسالة أمل للعالم

من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«القيادة الحكيمة لمصر في الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن القاهرة نجحت في جمع الفرقاء على طاولة واحدة بعد سنوات من الجمود السياسي. وأضاف ترامب أن قمة شرم الشيخ للسلام «ترسل رسالة أمل إلى العالم وتفتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة».

حضور دولي غير مسبوق لقمة شرم الشيخ للسلام

حظيت القمة بمشاركة واسعة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، إلى جانب قادة من الأردن والسعودية وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والصين واليابان، مما منحها أهمية سياسية كبرى ورسخ مكانة مصر كقوة محورية في تحقيق الاستقرار الإقليمي.