نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة الأولى للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، المشكلة بقرار من السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

جاء تشكيل اللجنة تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، بالاستعانة بالخبرات والكفاءات المُتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات العالمية المُتسارعة، ويُمكنه من أداء رسالته.

ومن المقرر أن تُعد اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها؛ خلال شهرين، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على السيد رئيس الجمهورية.

وتُشكل بقرار من رئيس اللجنة الرئيسية لجان فرعية برئاسة أحد أعضاء اللجنة الرئيسية وعضوية عددٍ مناسب من أعضاء اللجنة الرئيسية، مع جواز الاستعانة بغيرهم، وتُحدد في القرار اختصاصات اللجان الفرعية على أن تعرض كل لجنة فرعية من خلال رئيسها تقريرًا برأيها على رئيس اللجنة الرئيسية خلال شهر من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجان الفرعية.